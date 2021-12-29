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Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk kez formayı giydi!

#Fenerbahçe#Burak Kapacak#Türkiye Kupası
Fenerbahçede Burak Kapacak ilk kez formayı giydi

Fenerbahçe'de bu yaz transfer edilen Burak Kapacak ilk kez Afjet Afyonspor maçında görev aldı

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Fenerbahçe'de Burak Kapacak, sarı lacivertli forma ile ilk mücadelesine çıktı.

Sarı lacivertli ekibe bu sezon dahil olan Burak Kapacak, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11'de görev aldı. Geri kalan maçlarda yedekler arasında yer almasına karşın forma şansı bulamayan Burak Kapacak, ZTK'da Afjet Afyonspor ile oynanan karşılaşmada şans buldu.

ALTYAPIDAN 4 OYUNCU

Fenerbahçe'de altyapından 4 oyuncu Afjet Afyonspor maçında görev aldı. Sarı lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya ilk 11de yer alırken, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan ise yedekler arasında yer aldı.

FENERBAHÇEDEN 3 TEMMUZ GÖNDERMESİ

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulundu.

Yargıtay 5inci Ceza Dairesinin Futbolda Şike Davasındaki beraatları onamasının ardından sarı lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı. Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek Alın Terimiz, Davamızdı!, Haklıydık, Kazandık! ifadesine yer verildi.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular sahaya aynı pankartla çıktı.

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