×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları başladı! Djiku ve Mert Hakan müjdesi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Alexander Djiku#Mert Hakan Yandaş
Fenerbahçede Beşiktaş hazırlıkları başladı Djiku ve Mert Hakan müjdesi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 17:25

Sivasspor engelini 4-1'le geçen Fenerbahçe, Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Haberin Devamı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’ndeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Dün akşam Sivasspor karşısında maça ilk 11’de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

DJIKU VE MERT HAKAN MÜJDESİ

Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ile Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sivasspor maçının 65’inci dakikasında oyundan çıkan Crespo’nun ise durumunun iyi olduğu, Beşiktaş maçında kadroda yer alabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gözden KaçmasınÇok konuşulan çalımın mucidi Hurşut Meriç: İrfan Can Kahveci ve Arda Güler o çalımı yapıyor ama...Çok konuşulan çalımın mucidi Hurşut Meriç: 'İrfan Can Kahveci ve Arda Güler o çalımı yapıyor ama...'Haberi görüntüle
İsmail Kartal'dan Sivas galibiyeti ve Beşiktaş yorumu: Neden mutlu olmayayım?Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-1'lik Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu.
daha fazla video içinİsmail Kartal'dan Sivas galibiyeti ve Beşiktaş yorumu: Neden mutlu olmayayım?
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Alexander Djiku#Mert Hakan Yandaş

BAKMADAN GEÇME!