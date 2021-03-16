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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı!

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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31.haftasında 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe idmanı, Erol Bulut yönetiminde saat 11.30’da başladı. Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de oynayan oyuncular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamlarken; Gençlerbirliği maçında görev alan bazı futbolcular ile diğer oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Bir süredir bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanlara devam eden Sinan Gümüş, takımdan ayrı koşulara başlarken; Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil ile Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR’ı çekilen Gökhan Gönül’ün tedavisi devam ediyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 17 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçede Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı

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