Fenerbahçe'de beklenmedik Emre Mor kararı

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kupasının müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu için şimdiden çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, transfer arayışlarını da sürdürüyor.

Daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Kanarya'da Emre Mor için karar verildi. Yıldız oyuncuya sürpriz bir talip çıkarken, o takım duyuruldu.

Fenerbahçe'nin hücum hattında ikinci planda kalan Emre Mor'a Avrupa'dan ilgi var. Son dönemde Jorge Jesus'un hep sonradan oyuna dahil ettiği yetenekli kanat, bireysel performansı ile hem skora katkı sağlıyor hem de rakip defanslar için tehdit oluşturuyor.

KRİTİK DÖNEM BAŞLIYOR

Sabah'ın haberine göre; Kariyerindeki inişli çıkışlı dönemleri ile oldukça dikkat çeken ve İstanbul devine gelmesi ile birlikte adeta bir hamle oyuncusuna dönüşen Emre Mor için kritik dönemler başlıyor.

Haberin Devamı

Emre'nin yeteneğinin farkında olan ve artık yaşının da getirdiği olgunluk ile birlikte daha istikrarlı bir performans sunacağını düşünen Avrupa ekipleri, Beşiktaş maçında Emre'yi takip edecekler.

Hiç beklenmedik anda transfer tahtasında kendine yer bulan Emre, oyuna sonradan da dahil olsa, göstereceği performans ile önümüzdeki yaz yeni bir hikâyeye yelken açabilir.

Alanyaspor deplasmanında da oyuna sonradan dahil olan Emre Mor, mükemmel bir gole imza atmış ve 3 puanı takımı adına perçinlemişti. Yetenekli kanat, Sevilla ve Rennes gibi zor müsabakalarda da anlık kesitler sunmuş ve Avrupa arenasında boy göstermişti.

BOLOGNA'DAN KİRALAMA SEÇENEĞİ

İlk olarak oyuncuyu kiralamayı düşünen İtalyan ekibi Bologna, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekletecek ve Emre'nin performansına göre nihai kararını verecek. Ayrıca oyuncuyu, Bologna dışında başka kulüpler de takip ediyor.