Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Batshuayi'nin yeni takımını duyurdular

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transferi sonrası şans bulmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Belçika basınında çıkan haberde Batshuayi'nin Club Brugge ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde 30 yaşındaki golcünün kulübe mali yönden sıkıntı çıkarabileceği, maaş görüşmelerinin devam ettiğinin altı çizildi.

Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasını 17 maçta giydi ve toplam 755 dakika sahada kaldı. Belçikalı santrfor bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu aynı zamanda 3 asist üretti.