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Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Batshuayi'nin yeni takımını duyurdular

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#Transfer#Fenerbahçe#Batshuayi
Fenerbahçede ayrılık yolda Batshuayinin yeni takımını duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 09:10

Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılma hazırlığında olduğu ve yeni takımıyla anlaştığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transferi sonrası şans bulmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Belçika basınında çıkan haberde Batshuayi'nin Club Brugge ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde 30 yaşındaki golcünün kulübe mali yönden sıkıntı çıkarabileceği, maaş görüşmelerinin devam ettiğinin altı çizildi.

Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasını 17 maçta giydi ve toplam 755 dakika sahada kaldı. Belçikalı santrfor bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu aynı zamanda 3 asist üretti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Batshuayi

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