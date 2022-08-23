Fenerbahçe'de ayrılık... Muhammed Gümüşkaya Westerlo'ya transfer oldu

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Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Oyuncu yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Veda mesajında şu ifadeler yer aldı:
Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz.
İşte kulübün Muhammed Gümüşkaya için hazırladığı o video;
Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/QhOjvX22BH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2022