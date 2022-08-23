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Fenerbahçe'den Arda Güler'in annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Fenerbahçe Haberleri
Fenerbahçeden Arda Gülerin annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 16:51

Fenerbahçe Kulübü, genç yıldız Arda Güler'in operasyon geçiren annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, annesi Serap Güler'in sağlık operasyonu geçirecek olması nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosundan affını istemişti.

Arda Güler maç kadrosunda yer almazken, sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Mesajda, anne Serap Güler'in başarılı bir ameliyat geçirdiği aktarıldı.

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Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Genç futbolcumuz Arda Güler’in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

Serap Güler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Fenerbahçe Haberleri

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