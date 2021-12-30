Fenerbahçe'de Attila Szalai'den transfer iddialarına yanıt!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sözlü sınavlarla ilgili MEBden önemli hatırlatma: Titizlikle incelenecektirSözlü sınavlarla ilgili MEB'den önemli hatırlatma: Titizlikle incelenecektir#MEB
Türkiye dikkat Omicron dalgası sarsıyor... Tablo üç günde çok değiştiTürkiye dikkat! Omicron dalgası sarsıyor... Tablo üç günde çok değişti#Koronavirüs
Kadıköyde yine protesto Tepkiler devam ediyor, istifa...Kadıköy'de yine protesto! Tepkiler devam ediyor, istifa...#Fenerbahçe
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
Dinleme iddiasında flaş gelişme... İçişlerinden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusuDinleme iddiasında flaş gelişme... İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu#Süleyman Soylu
Erdoğandan öğretmenlere müjde TBMMye sunulduErdoğan'dan öğretmenlere müjde! TBMM'ye sunuldu#Öğretmen
Fenerbahçe tur biletini uzatmalarda aldıFenerbahçe tur biletini uzatmalarda aldı!#Fenerbahçe-Afjet Afyonspor Maçı
Bakan Koca TURKOVAC aşısı yaptırdı... Bilim Kurulu sonrası flaş çağrıBakan Koca TURKOVAC aşısı yaptırdı... Bilim Kurulu sonrası flaş çağrı#Fahrettin Koca
Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası Çelik: Bilgi, belge yok… Tipik bir fitne siyasetidirKılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası Çelik: Bilgi, belge yok… Tipik bir fitne siyasetidir#AK Parti
Süper Lige geri mi dönüyor İmza atacak dendi ama...Süper Lig'e geri mi dönüyor? İmza atacak dendi ama... #Transfer
Rezidansta yangın Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panikRezidansta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panik#Esenyurt
Bakan Kurumdan belediyeler arası ayrımcılık iddiasına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayızBakan Kurum'dan belediyeler arası ayrımcılık iddiasına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız#Murat Kurum
Fenerbahçenin yeni teknik direktör planı Müthiş bir takım olurFenerbahçe'nin yeni teknik direktör planı! 'Müthiş bir takım olur'
Sır gibi saklanan silah gün yüzüne çıktı Savaş görevine başladı...Sır gibi saklanan silah gün yüzüne çıktı! Savaş görevine başladı...#Rusya
Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur dedi, tek tek sıraladı... Canikliden 13 madde'Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur' dedi, tek tek sıraladı... Canikli'den 13 madde!#Nurettin Canikli
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de Attila Szalai'den transfer iddialarına yanıt!

#Fenerbahçe#Szalai#Türkiye Kupası
Fenerbahçede Attila Szalaiden transfer iddialarına yanıt

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakkında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de maç sonunda yıldız isimler açıklamalar yaptı.

'BURADA MUTLUYUM'

Hakkında çıkan transfer haberlerine yanıt veren Szalai, "Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması yönünde katkı sağlamak. Sadece buna odaklanmış durumdayım" dedi.

'BENİM İŞİM BU'

Osayi Samuel ise "Zor maçtı. Ekstra dakikalarda attığımız gollerle kazandık. Bir üst tura çıktık. Bu da bizim ne kadar çok istediğimizi gösterdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Fenerbahçe bu turnuvayı kazanmak istiyor. Bizler açısından önemliydi tur. Gayet mutluyuz. Beraber kazandık. Benim işim bu. Fenerbahçe beni bu yüzden aldı. Benim için önemli olan istikrarlı, özgüvenli devam edebilmek. Eksik yerleri geliştirmek. Bunları yaptıktan sonra iyi şeylerin geleceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Szalai#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para