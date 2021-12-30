Fenerbahçe'de Attila Szalai'den transfer iddialarına yanıt!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de maç sonunda yıldız isimler açıklamalar yaptı.

'BURADA MUTLUYUM'

Hakkında çıkan transfer haberlerine yanıt veren Szalai, "Transfer dedikoduları hakkında konuşmak istemiyorum. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması yönünde katkı sağlamak. Sadece buna odaklanmış durumdayım" dedi.

'BENİM İŞİM BU'

Osayi Samuel ise "Zor maçtı. Ekstra dakikalarda attığımız gollerle kazandık. Bir üst tura çıktık. Bu da bizim ne kadar çok istediğimizi gösterdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Fenerbahçe bu turnuvayı kazanmak istiyor. Bizler açısından önemliydi tur. Gayet mutluyuz. Beraber kazandık. Benim işim bu. Fenerbahçe beni bu yüzden aldı. Benim için önemli olan istikrarlı, özgüvenli devam edebilmek. Eksik yerleri geliştirmek. Bunları yaptıktan sonra iyi şeylerin geleceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.