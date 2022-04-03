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Fenerbahçe'de Arda Güler'e dünya devleri talip oldu! En değerli...

#Arda Güler#Fenerbahçe#Bayern Münih
Fenerbahçede Arda Gülere dünya devleri talip oldu En değerli...

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, ismini dünya devlerinin transfer listesine eklemeyi başardı. 17 yaşındaki genç yıldıza 3 ekip talip oldu.

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Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç futbolcu unvanını alan 17 yaşındaki Arda Güler, U17 Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Alanyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra 1 gol ve 1 asist kaydeden Arda Güler, son olarak Kayserispor deplasmanında ağları sarsarak başarılı gidişatını sürdürdü.

AVRUPA DEVLERİ ARDA GÜLER'E TALİP OLDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Arda, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken, Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea genç yıldıza talip oldu. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni düzenlemeye göre; Fenerbahçe'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı.

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Arda 2.2 milyon Euro piyasa değeriyle U-17 kategorisinde en değerli ilk 10 futbolcu arasında yer aldı. Birinci sırada 60 milyon Euro değeriyle Barcelona'dan Gavi bulunuyor.

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Bayern Münih

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