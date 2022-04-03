Fenerbahçe'de Arda Güler'e dünya devleri talip oldu! En değerli...

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Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç futbolcu unvanını alan 17 yaşındaki Arda Güler, U17 Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Alanyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra 1 gol ve 1 asist kaydeden Arda Güler, son olarak Kayserispor deplasmanında ağları sarsarak başarılı gidişatını sürdürdü.

AVRUPA DEVLERİ ARDA GÜLER'E TALİP OLDU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Arda, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken, Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea genç yıldıza talip oldu. Transfermarkt sitesinin yaptığı yeni düzenlemeye göre; Fenerbahçe'nin genç yeteneği değerini yüzde 193 artırdı.

Arda 2.2 milyon Euro piyasa değeriyle U-17 kategorisinde en değerli ilk 10 futbolcu arasında yer aldı. Birinci sırada 60 milyon Euro değeriyle Barcelona'dan Gavi bulunuyor.

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