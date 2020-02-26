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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor

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Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın üçerli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Fenerbahçede Antalyaspor mesaisi sürüyor

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