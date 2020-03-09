Fenerbahçe'de altyapı sorunsalı

Türkiye'de futbol takımlarının borç batağından geçtiği bu dönemde Fenerbahçe, 2 milyar 190 milyon TL ile en çok borcu olan kulüplerden biri olarak göze çarpıyor.

Kulüplerin borç batağından kurtulup ve düzlüğe çıkmasının en kısa yolu ise altyapıdan oyuncu yetiştirip satmak. Fakat Fenerbahçe'nin son yıllarda altyapıdan A Takıma çıkarttığı oyuncu sayısı oldukça az. Sarı lacivertlilerin altyapıdan yetiştirip Avrupa'ya yüksek tutarlara sattığı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Üstelik elden kaçan milli stoper Merih Demiral da cabası.



Bu sezon alt yaş kategorilerinde de durumu pek parlak gözükmeyen Fenerbahçe'nin son durumunu mercek altına aldık;

İşte bu sezon Fenerbahçe alt yaş gruplarının ligdeki sıralamaları;

U14





U15





U16





U17

U19









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