MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de altyapı sorunsalı
GeriFutbol Fenerbahçe'de altyapı sorunsalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.03.2020 - 16:42,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de altyapı sorunsalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de altyapı sorunsalı
Abone Olgoogle-news

Futbolda kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de işler alt yaş kategorilerinde iyi gitmiyor...

Türkiye'de futbol takımlarının borç batağından geçtiği bu dönemde Fenerbahçe, 2 milyar 190 milyon TL ile en çok borcu olan kulüplerden biri olarak göze çarpıyor.

Kulüplerin borç batağından kurtulup ve düzlüğe çıkmasının en kısa yolu ise altyapıdan oyuncu yetiştirip satmak. Fakat Fenerbahçe'nin son yıllarda altyapıdan A Takıma çıkarttığı oyuncu sayısı oldukça az. Sarı lacivertlilerin altyapıdan yetiştirip Avrupa'ya yüksek tutarlara sattığı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Üstelik elden kaçan milli stoper Merih Demiral da cabası.

Bu sezon alt yaş kategorilerinde de durumu pek parlak gözükmeyen Fenerbahçe'nin son durumunu mercek altına aldık;

İşte bu sezon Fenerbahçe alt yaş gruplarının ligdeki sıralamaları;

U14

Fenerbahçede altyapı sorunsalı

U15

Fenerbahçede altyapı sorunsalı

U16

Fenerbahçede altyapı sorunsalı

U17

Fenerbahçede altyapı sorunsalı

U19

Fenerbahçede altyapı sorunsalı

Fenerbahçede altyapı sorunsalı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle