Fenerbahçe'de Altay Bayındır Galatasaray derbisine yetişecek mi? Yeni açıklama...

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Altay Bayındır, belindeki ağrıları artınca Ankaragücü maçının kadrosundan çıkartılmış ve ilaç tedavisine başlanmıştı. Dün yapılan son kontrollerin ardından Altay Bayındır'ın belinden ameliyat olmasına karar verildi. Ardından Sarı-Lacivertliler'in kaptanı başarılı bir operasyon geçirdi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe'nin milli kalecisi, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Sarı Lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Altay Bayındır’ın hastane odasında doktoruyla bir fotoğrafına yer verildi. Paylaşımda, “Geçmiş olsun Altay Bayındır. Kaptanımız Altay Bayındır, Acıbadem Hastanesinde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.

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İRFAN CAN EĞRİBAYAT: BU ANI 8.5 AY BEKLEDİM

Altay Bayındır’ın sakatlığı sonrası Ankaragücü maçında şans bulan ve ilk kez bir lig maçında Sarı Lacivertli formayı terleten değerlendiren İrfan Can Eğribayat, başarılı olmak istediğini vurguladı, şu ifadeleri kullandı: "Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi. İddiamızın devam etmesi benim için bir avantaj. Burada vereceğim iyi performans belki bizi şampiyon yapacak. Böyle bir anı 8,5 ay boyunca bekledim."

"İYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

"Kalecilere elbet fırsat geliyor. Kupa maçlarında fırsat geldi ama kaleme çok fazla top gelmemişti. Altay’ın sakatlanması benim için bir şans. Bu bütün ikinci kaleciler için olan bir durum. İyi değerlendirmek istiyorum. Umarım başarılı olabilirim. Çıktığım her maçta mücadelemi vereceğim. Umarım ligin son haftaları benim için de mutlu geçer. Buraya yedek geldiğimi biliyordum. Altay burada çok iyi sezonlar geçirdi, buraya katkı vermek için geldim. Takımdaki arkadaşlık ortamı da çok iyi, beni de hemen aralarına aldılar. Burada yedek kalmak da benim için şereftir. ‘Neden bana fırsat gelmedi, neden oynamıyorum’ düşüncesine girmedim. Her zaman takımıma destek olmaya çalıştım.”

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TAKIM ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli futbolcular, bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır’a kaldığı hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Acıbadem Hastanesi'nde operasyon geçiren milli oyuncuyu takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır’a destek oldular.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Konuyla ilgili olarak Fanatik'e konuşan Dr. Cengiz Dinç, "Sakatlığın ve ameliyatın detaylarını bilmeden net bir yorum yapmak zor. Ancak genelde bu operasyondan sonra oyuncunun çalışmalara başlaması 4 ila 6 hafta arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

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HEDEFİ SON HAFTALARDA GERİ DÖNMEK

Süper Lig'in ne zaman sona ereceği henüz belli değil. Ancak Altay Bayındır'ın bu sezonu kapatma ihtimali son derece yüksek görünüyor. Yine de başarılı kalecinin hedefi, ligin son haftalarında eldivenleri geri almak.