Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a teşekkür

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Türkiye’nin ilk spor kulübü kanalı Fenerbahçe TV, Başkan Ali Koç'un katılımıyla yayıncılıktaki 20. yılını kutladı.

Gerçekleştirilen organizasyona Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Can Gebetaş ile Fenerbahçe TV ve kulüp profesyonelleri katıldı.

Kutlamada konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kanal ekibini tebrik ederken şunları söyledi:

“Türkiye’nin ilk ve şuanda tek kulüp kanalının 20. yaşını kutluyoruz. Öncelikle Fenerbahçe TV emektarlarına, 7/24 çalışan arkadaşlarıma, şartlar ne olursa olsun bu kadar çok canlı yayın yapan sizleri tebrik ediyorum. Gecesini gündüzüne katan, samimi duygular, müthiş çabalar vererek çalışan sizleri şahsım, Yönetim Kurulum ve daha da önemlisi tüm camiamız ve taraftarlarımız adına can-ı gönülden kutluyorum. FB TV inşallah daha nice 10 yıllar, 20 yıllar yayın hayatına Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında devam eder. Fenerbahçe camiasının menfaatlerinin korunmasını, Fenerbahçe’nin hikayesini, mücadelesini, mutluluğunu ve başarısını hep bu kanalda izledik. Geçmişte Fenerbahçe’ye hizmet edenler bu kanala çıktı, özel günlerimizde çok özel programlar yaptınız. Say say bitmiyor. Bu kanalı kurduğu ve bu cesareti gösterdiği için Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ a da teşekkür ederim. Kanalın bugüne kadar gelmesine katkı sağlayan tüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerine ve profesyonellerine teşekkür ediyorum.”