Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi dikkat çeken rakam! Teknik direktörsüz 345 gün

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3 Haziran Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, bu görevinde 1311. gününü geçiriyor. Koç’un başkanlığındaki bu sürenin tam 345 gününde, futbol takımının ‘kalıcı’ bir teknik direktörü yoktu. Üstelik Pereira sonrası hâlâ yeni bir hoca bulunamadığı için bu süre artmaya devam ediyor.

Koç, başkan seçildikten sonra hoca konusundaki ilk kararını, 18 Haziran 2018’de mevcut çalıştırıcı Aykut Kocaman ile yolları ayırarak verdi. 33 gün sonra Phillip Cocu göreve geldi. Hollandalı teknik adamın ayrılmasıyla Ersun Yanal’ın gelmesi arasında ise 48 gün var.

Bu süreçte takımı geçici olarak Cocu’nun yardımcısı Erwin Koeman çalıştırdı. Teknik adamsız en uzun dönem ise Ersun Yanal’ın istifasının ardından yaşandı. Erol Bulut, Yanal’ın ayrılığının üzerinden tam 149 gün geçtikten sonra göreve getirildi. Bu süreçte önce Zeki Murat Göle, ardından Tahir Karapınar geçici hocalık yaptı.

Erol Bulut ile Vitor Pereira arasında ise 100 gün var. Bu dönemde geçici teknik adamlık görevini, sportif direktör Emre Belözoğlu üstlendi. Son olarak Pereira’nın yollanmasının üzerinden de 15 gün geçti...



Aykut Kocaman - Philip Cocu: 33 gün

Philip Cocu - Ersun Yanal: 48 gün

Ersun Yanal - Erol Bulut: 149 gün

Erol Bulut Vitor Pereira: 100 gün

Vitor Pereira - ?: 15 gün

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