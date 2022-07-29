Fenerbahçe'de 5 sakatlık! Joao Pedro'da yırtık tespit edildi

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında sakatlanan oyuncularının sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerinde; Ferdi Kadıoğlu’nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci’de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King’de burkulma, Altay Bayındır’da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro’da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır." denildi.