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Fenerbahçe'de 5 sakatlık! Joao Pedro'da yırtık tespit edildi

#Fenerbahçe#Joao Pedro#Futbol
Fenerbahçede 5 sakatlık Joao Pedroda yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ardından oyuncuların sağlık durumu hakkında açıklama yayımlarken yeni transfer Joao Pedro'da da üst adale yırtığı tespit edildiği duyurdu.

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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında sakatlanan oyuncularının sağlık durumları hakkında açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerinde; Ferdi Kadıoğlu’nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci’de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King’de burkulma, Altay Bayındır’da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro’da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır." denildi.

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Futbol

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