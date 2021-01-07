Fenerbahçe'de 5 isim belirsiz! Alanyaspor'un Kadıköy'deki iddaa oranı...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Başakşehir'i yenip bir hafta bay geçtikten sonra Kasımpaşa'yı da deviren Fenerbahçe'de moraller yerinde.

- Mesut Özil gelecek mi, Papiss Cisse gider mi, Kemal Ademi kalır mı derken Alanyaspor maçına hazırlanan sarı-lacivertlilerde 5 ismin durumu maç saati netleşecek.

- Son lig maçında forma giyemeyen Serdar Aziz takımla birlikte son antrenmana katılırken; bireysel çalışma yapan Filip Novak, Gökhan Gönül, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa'nın durumu maç saati netleşecek.

- "10 numara" pozisyonunda harikalar yaratan Dimitrios Pelkas, koronavirüs sürecini atlatıp gelmesine rağmen orta sahada fırtınalar estiren Ozan Tufan ve Pelkas'ın önünde 2 gol atarak "Bu kadroda ben de varım!" diyen Mame Thiam öne çıkan isimler oldu...

ALANYASPOR

- İç sahada kolay kolay yıkılmayan ancak son haftalarda deplasmanda oldukça zorlanan Alanyaspor'da, tek eksik yedek kaleci Ufuk Ceylan.

- Başakşehir karşısında 3-0 kazanan kadroda olmayan Khouma Babacar'ın da iyileştiği ve TD Çağdaş Atan tarafından maç kadrosuna alınacağı aktarıldı.

- Sağ tarafta Juanfran ve Efecan Karaca, sol tarafta François Moubandje ve Davidson dikkat edilmesi gereken isimler...

- Babacar'ın yokluğunu gol atarak telafi eden Adam Bareiro da unutulmasın!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 4 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, 2'sinde "karşılıklı gol" de izledik.

- Alanyaspor deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı, 3'ünü "tek farkla" kaybetti.

- Alanyaspor, İstanbul takımları ile karşılaştığı son 5 lig maçında fire vermedi!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%41'lik kesim son haftalarda deplasmanda puan almakta zorlanan Alanyaspor karşısında sarı-lacivertli ekibe güveniyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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