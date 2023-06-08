Fenerbahçe'de 4 transfer gündemde! Pazarlıklar başlıyor...

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Ligde şampiyonluğun kaçtığı sezonu ağır Galatasaray yenilgisiyle bitiren Fenerbahçe'de taraftar yönetimi ısrarla istifaya çağırıyor. Ali Koç ise, "Aday çıkarsa olağanüstü genel kurul kararı alırım" derken, diğer yandan yeni sezonun transfer çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Başkan Koç, camiaya yeni bir hava getirecek yıldız bir isme imza attırma kararı almış ve hedef olarak Roberto Firmino'yu belirlemişti. Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü için ilk adım atıldı. Yönetim, uzun süredir yakın ilişki içinde olduğu ROGON'a, oyuncusu Firmino konusunda istekli olduğunu bildirdi. Şirketin de tecrübeli forvete bu ilgiyi ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yıldız futbolcudan gelecek habere göre hemen pazarlıklara başlayacak.

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KENT FİNAL SONRASI GELİYOR

Sarı-Lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu stoper Rodrigo Becao'nun transferinde mutlu sona yakın. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Udinese'yle yapılan pazarlıklarda da sona gelindiği öğrenildi. Becao'nun menaceri Luciano Ramalho'nun, kulüplerin her konuda el sıkışmasını beklediği ve bu haberi alır almaz transferi bitirmek için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Moussa Djenepo defteri de yeniden açıldı. Premier Lig'den düşen Southampton'a 24 yaşındaki kanat oyuncusu için kiralama teklif yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Kupası Finali'nin ardından ise Ryan Kent transferinin açıklanması bekleniyor.