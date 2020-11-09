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GeriFutbol Fenerbahçe'de 11 futbolcu milli takımlarda görev alacak
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 11 futbolcu milli takımlarda görev alacak

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Fenerbahçe'de 11 futbolcu milli takımlarda görev alacak
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Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe'de hazırlıklar sürecekken 11 futbolcu milli takımlarda görev yapacak.

Süper Lig'in ilk 8 haftası geride kalırken Fenerbahçe, 17 puanla 2'nci sırada yer aldı. Oynadığı karşılaşmalardan 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekipte, 22 Kasım Pazar günü oynanacak maçın hazırlıkları da çarşamba günü başlayacak. 

İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertli ekipte, mücadelenin bireysel hatalar sebebiyle değil de takım olarak kaybedildiği düşüncesi hakim. Teknik direktör Erol Bulut'un kadro planlamasındaki tercihlerine saygı duyarken, Mert Hakan'ın oynanama sebebinin ise milli takımda yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre takımla çalışma imkanı bulamaması olduğu vurgulandı.

Kazanan takımı genelde bozmak istemeyen teknik direktör Erol Bulut, milli aradan sonra oynanacak Gençlerbirliği maçında ise kadroda değişik isimlerin olacağının sinyalini verdi. Yeni 11'de kendisine yer bulmak için bu arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçeli futbolcular, çalışmalarına da ona göre ağırlık verecek. Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçının hazırlıkları çarşamba günü start alacak. İdmanda; milli takımlarına giden; Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin, Altay Bayındır, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Enner Valencia, Ally Samatta, Dimitrios Pelkas ve Marcel Tisserand yer almayacak.

Fenerbahçede 11 futbolcu milli takımlarda görev alacak

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