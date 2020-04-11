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Futbol
Haber Giriş: 11.04.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 10 numara bölgesine iki isim

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Fenerbahçe'de 10 numara bölgesine iki isim
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Hücumdaki silahlarını artırmak isteyen Fenerbahçe, 10 numara pozisyonu için Carlos Eduardo ve Isaque’yi listesine aldı. Eduardo sezon sonu serbest kalacak. AIque ise genç ve potansiyelli.

Yeni sezonda kadroyu yine sil baştan yapmak zorunda kalacak olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi… Sezon başında büyük umutlarla alınan Max Kruse'nin yanı sıra Miha Zajc'ın da kötü performansını göz önünde bulunduran Sarı-Lacivertliler, 10 numara transferini gündemine aldı.

FARKLI PROFİLDE İKİ İSİM

Yönetimin farklı profilde iki isimle ilgilendiği öğrenildi… Bu isimlerden ilki Al Hilal formasını giyen Carlos Eduardo. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Listedeki diğer isim Gremio'dan Isaque Elias Brito… 22 yaşındaki futbolcu Eduardo'nun aksine genç ve gelişime açık. Ancak Isaque'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YENİ HOCA KARAR VERECEK

Yönetim kısa süre içinde göreve getirilmesi beklenen yeni teknik heyetin kararına göre hareket edecek. Ancak iki futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği gelen bilgiler arasında. (Sabah)

 

Fenerbahçede 10 numara bölgesine iki isim

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