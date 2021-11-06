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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda 3 Temmuz açıklaması

#Fenerbahçe#Ali Koç#Burak Kızılhan
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda 3 Temmuz açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesislerinde başladı.

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Fenerbahçe Kulübünün kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve üyeler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Vefa Küçük, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kızılhan, kulübün 2010-2011 sürecinde uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanmadığını belirtti.

Zararlar tazmin edilene kadar mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Kızılhan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi hedef alan ve 3 Temmuz hain kumpasını kuranların bir kısmı firari, bir kısmı ise binlerce yıllık cezaya çarptırıldı. 2010-2011 şampiyonluğuyla elde ettiğimiz Şampiyonlar Ligi hakkımız gasp edilmiştir. Yöneticilerimiz beraat etmesine rağmen maddi ve manevi zararlar karşılanmamıştır. Her türlü zararın tazmini için o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonuna karşı bu sürecin ilk adımı olarak 250 milyon lira tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyurduk. Türk yargısının en hakkaniyetli kararı vereceğine güvenimiz sonsuzdur. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, eylül ayında ise Futbolda Şike Davası ile alakalı gerekçeli kararı vermiştir. Kulübümüzün maddi ve manevi her hakkı tazmin edilene kadar bu mücadele sürecektir."

Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da toplantıda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Safiport Takım Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Opet Takım Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Darusz Stanicki, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Deniz Çınar, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt ve Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand, ilgilendikleri branşlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Burak Kızılhan

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