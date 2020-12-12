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GeriFutbol Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'den Ali Akman paylaşımı!
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Haber Giriş: 12.12.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'den Ali Akman paylaşımı!

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Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'den Ali Akman paylaşımı!
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Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ali Akman hakkında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen'den paylaşım geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, son günlerde adı transferde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman hakkında paylaşımda bulundu.

Alper Pirşen, dünyaca ünlü futbol menajerlik oyununda Fenerbahçe'ye Ali Akman'ı transfer ettiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı ve ''Fırsatları kovala'' notunu düştü.

Oyunda ayrıca Alper Pirşen'in Yusuf Yazıcı'yı da transfer ettiği görüldü.

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşenden Ali Akman paylaşımı

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