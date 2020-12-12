Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'den Ali Akman paylaşımı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, son günlerde adı transferde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Bursaspor'un 18 yaşındaki forveti Ali Akman hakkında paylaşımda bulundu.

Alper Pirşen, dünyaca ünlü futbol menajerlik oyununda Fenerbahçe'ye Ali Akman'ı transfer ettiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı ve ''Fırsatları kovala'' notunu düştü.

Oyunda ayrıca Alper Pirşen'in Yusuf Yazıcı'yı da transfer ettiği görüldü.

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