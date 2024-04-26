Fenerbahçe YDK başkan adayları Hürriyet'e konuştu! Şekip Mosturoğlu: Lobi gücü yaratacağız

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi için daha önce adaylık için adım atan Vefa Küçük, Uğur Dündar, Talat Yılmaz, ve Turgut Gür’ün çeşitli nedenlerle çekilmesiyle, seçime aday olarak Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat’ın gireceği kesinleşti.



Hürriyet olarak üç adayla da görüşüp son sözlerini aldık.

NİHAT TOKAT: PROJELERİMİZİ HEMEN HAYATA GEÇİRECEĞİZ

"Ekip arkadaşlarımla birlikte tam 11 ayda, 27 il gezdim ve bu seçim için gecemizi gündüzüme katarak çalıştık. Anadolu’nun her köşesini karış karış gezdik ve karşılaştığımız güçlü iletişimler bize inancımızı pekiştirdi. YDK üyeleri ve Fenerbahçe camiası ile bir araya gelerek Demokratik Süreçlere Katılım, şeffaf Yönetim, Kulüp Birliği ve Beraberliği sağlayarak bu yolculukta duyduğumuz güçlü istekleri projeleri başkan olduğum takdirde ben ve yönetim ekibim hemen hayata geçireceğiz."

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ŞEKİP MOSTUROĞLU: ETKİN BİR YDK OLACAK

"YDK üyelerimize, tüzüğün, YDK’ya vermiş olduğu görevleri tüm hatlarıyla yerine getireceğimin sözünü veriyorum. YDK, seçilirsek, bizim dönemimizde, kulübümüzün senatosu olarak tarihi işlevlerine büründürülecek ve bu işlevini layıkıyla yerine getirecektir. Denge ve danışma fonksiyonunu Tüzüğe uygun şekilde yerine getiren etkin bir Yüksek Divan Kurulu göreceksiniz. Yönetim Kurulumuza üyelerimizin fikirlerini ve düşüncelerini aktarma konusunda etkin rol üsteleneceğiz. Özellikle Türk Sporu’nda, kendi özgün düşünceleri ile fikir önderliği yapan bir YDK olacak. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, spor ikliminin en ciddi fikir önderlerinden biri olmalıdır."



"ALİ KOÇ’LA GÖRÜŞTÜK"



"Kulübümüzün gündemi çok yoğun, her gün takımlarımız başka bir kulvarda yarışıyor. 19 Nisan’da Ali Bey ile kulüpte bir toplantı gerçekleştirdik. Bu randevu talebi, kulübümüzün bir geleneği ve biz de bunu yerine getirdik kulüpçülüğün bir gereği olarak. Tüzüğe bağlı kaldığımız sürece herhangi bir tıkanma ya da zorluk yaşanması söz konusu olmayacak. Taraftarlarımız, üyelerimiz müsterih olsunlar, bizim seçilmemiz sadece Fenerbahçe’nin yararına olacak."



"LOBİ GÜCÜ YARATACAĞIZ"



"Fenerbahçe bu futbol ikliminde saha içinde ve saha dışında mücadele içerisinde. Bu da ciddi bir lobi gücü gerekiyor. Ancak lobi gücünün her geçen gün azaldığına maalesef şahit oluyoruz. Bu yıl aleyhimizdeki hakem hataları bu lobi gücünün azalmasının bir neticesi. Matematiksel olarak şansımız olsa da bu yıl şampiyon olmamız rakibin performansına bağlı maalesef. Biz seçilirsek YDK olarak öncelikle Fenerbahçe’nin lobi gücüyle ilgili konularda yapabileceklerine kafa yoracağız."

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SEVİL BECAN: KRİZLERİ YAŞANMADAN ÖNLEYEBİLİRİZ

"Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle maslesef tüm YDK üyelerine ulaşamadık ama YDK üyeleri beni bireysel olarak ve gruplar halinde arayıp desteklerini belirtiyorlar. Biz adaylar olarak birbirimize eleştirel yaklaşmıyoruz; çünkü hepimiz aynı yönde kulübümüz değerlerine uygun projeler üretiyor, üyelerimize sunuyoruz. Camianın birleştirici gücü ve geleceği ile alakalı görüşlerimi sundukça bana teveccüh artıyor. Genel Sekreterlik dönemimde üye ilişkileri birimi kurulmuştu. Fikir ve icraat kapsamında Katkılarım büyüktür.YDK Başkanı seçilirsem benzeri bir yapıyı YDK üyeleri için hayata geçirmek istiyorum. İstişare ve İhtisas kurulları kurup görüşleri kulüp yönetimine ileteceğiz. Böylece krizleri yaşanmadan önleyebiliriz. Ben zaten profesyonel olarak yönetim danışmanlığı yapıyorum, ve krizlerin nasıl yönetileceğini iyi bilenlerdenim."





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