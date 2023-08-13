×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de Ndombele için yarışıyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de Ndombele için yarışıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 07:00

Fransız medyasından Foot Mercato, iki kulübün Fransız orta saha oyuncusu için Tottenham’a 10 milyon Euro teklif ettiğini, İngiliz kulübünün ise 20 milyon Euro istediğini yazdı.

Haberin Devamı

Bu yaz transfer döneminde Sebastian Szymanski, Wilfried Zaha ve Fred transferlerinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray’ın, Tanguy Ndombele için de yarıştığı iddia edildi. Fransız basınından Foot Mercato’nun haberine göre; iki kulüp de Fransız orta saha oyuncusunun bonservisi için Tottenham’a 10 milyon Euro teklif etti. Buna karşın İngiliz ekibi, 20 milyon Euro talep etti. Geçen sezon Napoli’de oynadı.

Gözden KaçmasınRonaldo attı; Al Nassr, Jorge Jesuslu Al Hilali devirip kupaya uzandı Gerginlik...Ronaldo attı; Al Nassr, Jorge Jesus'lu Al Hilal'i devirip kupaya uzandı! Gerginlik...Haberi görüntüle

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın transfer ısrarına karşın Tanguy Ndombele’nin Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Tottenham’ın 2019 yılında 62 milyon Euro ödeyerek Olylmpique Lyon takımından transfer ettiği Ndombele, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Napoli’de geçirmiş ve Serie A’da şampiyon olan mavi beyazlı takımda 40 resmi maça çıkıp, 2 gol, 1 asist üretmişti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!