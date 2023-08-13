Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de Ndombele için yarışıyor

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Bu yaz transfer döneminde Sebastian Szymanski, Wilfried Zaha ve Fred transferlerinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray’ın, Tanguy Ndombele için de yarıştığı iddia edildi. Fransız basınından Foot Mercato’nun haberine göre; iki kulüp de Fransız orta saha oyuncusunun bonservisi için Tottenham’a 10 milyon Euro teklif etti. Buna karşın İngiliz ekibi, 20 milyon Euro talep etti. Geçen sezon Napoli’de oynadı.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın transfer ısrarına karşın Tanguy Ndombele’nin Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Tottenham’ın 2019 yılında 62 milyon Euro ödeyerek Olylmpique Lyon takımından transfer ettiği Ndombele, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Napoli’de geçirmiş ve Serie A’da şampiyon olan mavi beyazlı takımda 40 resmi maça çıkıp, 2 gol, 1 asist üretmişti.

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