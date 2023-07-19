Fenerbahçe ve Galatasaray, Maycon için karşı karşıya! 'Menajerleri İstanbul'a geliyor'

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Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu için sonuna kadar çekişen Fenerbahçe ve Galatasaray, TFF Süper Kupa maçıyla sezonu resmi olarak açacak ve ezeli rekabeti sürdürecek. İki ezeli rakip, sahada olduğu gibi transfer masasında da yıllardır birbiriyle mücadele halinde.

İki dev kulübü bu kez karşı karşıya getiren isim: Maycon.

MAYCON KİMDİR?

Brezilya ekibi Corinthians'ın altyapısından yetişen Maycon, 2018 yılında 6.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Asıl mevkisi merkez orta saha olan ancak ön libero ve 10 numara bölgelerinde de oynayabilen Maycon 2022 ve 2023 sezonlarını Corinhtians'da kiralık geçirdi.

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, 2023 sonuna kadar Corinthians ile kiralık sözleşmesi, 2025 sonuna kadar ise Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bulunuyor.

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"MENAJERLERİ FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEK İÇİN GELİYOR"

ESPN Brasil'in haberine göre Maycon'un menajerleri, Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geliyor. Haberde Maycon'u Fenerbahçe'nin yanı sıra başka Avrupa kulüplerinin de istediği, Fenerbahçe'nin ise menajerlerle yapılacak görüşmenin ardından Shakhtar Donetsk'e resmi transfer teklifi yapacağı belirtildi.

GALATASARAY DA MAYCON'U İSTİYOR

ESPN Brasil, 1 Temmuz'da yaptığı haberde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Maycon'u istediğini yazmıştı. Menajerlerinin İstanbul'a geldiği yönündeki haberde de oyuncuya Galatasaray'ın da ilgili olduğunun yeniden altı çizildi.

VITOR PEREIRA İLE ÇALIŞTI

Fenerbahçe ve GALATASARAY'ın ilgilendiği Maycon, Corinthians'da Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira ile de çalışmıştı.

LYANCO'NUN MENAJERLERİ İLE AYNI

Maycon'un menajerlik şirketi, Beşiktaş ve FENERBAHÇE'nin ilgilendiği ve Beşiktaş'ın bitirmek zere olduğu stoper Lyanco'nun menajerlik şirketiyle aynı olması da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

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