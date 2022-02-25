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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! Slavia Prag 3 golle kazandı

#Slavia Prag#Fenerbahçe#Uefa
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligine veda etti Slavia Prag 3 golle kazandı

Fenerbahçe, ilk maçta 3-2 kaybettiği Slavia Prag'a rövanşta da aynı skorla mağlup oldu ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflarSlavia Prag-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
Slavia Prag-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar

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Slavia Prag ile Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda kozlarını paylaştı.

Kadıköy'deki maçı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında da sahadan aynı skorla yenilgiyle ayrıldı ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Slavia Prag, 19. dakikada Schranz ile öne geçerken 27. dakikada Sor ile farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe, 39. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle umutlandı ve devreye 2-1'lik skorla girildi.

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise Sor bir kez daha sahneye çıktı ve takımını rahatlattı. Son sözü ise 90. dakikada Berisha söyledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9uncu dakikada Slavia Prag etkili geldi. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Schranz, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Sol çaprazda topla buluşan Sorun vuruşunda kale çizgisine yakın noktada meşin yuvarlak Tisseranda çarparak oyun alanına geri döndü.

19uncu dakikada Slavia Prag öne geçti. Plasvicin sağdan ortasında arka direkten seken topla ceza sahası içinde buluşan Traore kafa vuruşu yaptı. Tisseranda çarpan top Schranzın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

27nci dakikada Slavia Prag farkı 2ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta topla buluşan Traorenin pasında savunma arkasına sarkan Sor, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 

39uncu dakikada Fenerbahçe farkı 1e indirdi. Osayi-Samuelin sağdan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakanın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

48inci dakikada Ousounun pasında topla buluşan Lingrın ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

50nci dakikada Pelkastan seken topla buluşan Sorun rakiplerini geçerek vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Olayinkanın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traorenin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

52nci dakikada sağdan savunma arkasına sarkan Sorun ceza sahası içinden sert vuruşunda top yandan dışarı gitti.

55inci dakikada Valencianın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mandousta kaldı. 

63üncü dakikada Slavia Prag farkı yeniden 2ye çıkardı. Olayinkanın pasında topla buluşan Holes, meşin yuvarlağı Sora aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

80inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Osayi-Samuel son çizgiye kadar inerek topu içeri çevirdi. Meşin yuvarlakla buluşan Arda Gülerin vuruşunda topa savunma engel oldu. 

90ıncı dakika Fenerbahçe farkı yeniden 1e indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Arda Gülerin rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mandoustan oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Berishanın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

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İLK 11'LER

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Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun

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#Slavia Prag#Fenerbahçe#Uefa

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