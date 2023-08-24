Fenerbahçe-Twente maçına İrfan Can Kahveci damgası! Oyuna girdi, daha iyisi yok

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği karşılaşimada İrfan Can Kahveci'nin performansı dikkat çekti.

OOSTERWOLDE STOPERDE

Fenerbahçe’nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, Twente karşısında stoperde görev aldı. 22 yaşındaki oyucu, stoper bölgesinde görev yapan Luan Peres ve Serdar Aziz’in sakatlığında Rodrigo Becao’nun da riske edilmemesiyle bu pozisyonunda karşılaşmaya başladı.

TEK EKSİK SERDAR AZİZ

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği isimler içerisinde kadroda yer almayan tek isim Serdar Aziz oldu. Aziz, sakatlığı sebebiyle 22 kişilik kadroda yer almadı

MERT MÜLDÜR İLK KEZ 11DE

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde Sassuolodan kadrosuna kattığı Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11de sahaya çıktı. Milli oyuncu, Maribor ve Samsunspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

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İRFAN CAN KAHVECİ YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada ligde son oynanan Samsunspor müsabakasına göre kadrosunda 1’i zorunlu 4 değişikliğe gitti. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11’de forma giyen oyunculardan Serdar Aziz’i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko’yu ise yedek soyundurdu. İsmail Kartal, Twente karşısında bu oyuncuların yerine Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Ryan Kent ve Michy Batshuayi’yi ise ilk 11’de görevlendirdi. Fenerbahçenin Twente maçında ilk 11i şu isimlerden oluştu:

İrfan Can Eğribayat - Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Michy Batshuayi.

MARIBOR MAÇINDA ISLIKLANMIŞTI AMA...

Bir önceki turda Kadıköy'de oynanan maça 11'de başlayan İrfan Can Kahveci ise 62. dakikada Szymanski'nin pasında ağları havalandırmıştı. Milli oyuncu, golden yalnızca 10 dakika önce tribünler tarafından ıslıklanmıştı.

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SLOVENYA'DA DA ŞOV YAPTI

Yalnızca 7 gün sonra oynanan rövanş mücadelesinde bir kez daha sahne alan milli oyuncu, Slovenya'da 1 gol, 1 asist yaparak takımının tur atlamasında büyük rol oynamıştı.

YİNE AVRUPA YİNE ŞOV

Play-off turunda ise Twente ile oynanan ilk maçta yedek soyunan İrfan Can Kahveci, ikinci yarıda sahaya girdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren Szymanski'nin golüyle pozisyonun içinde yer alan İrfan Can Kahveci, 62 ve 74. dakikalarda attığı gollerle takımını rahatlattı.

TARAFTARDAN ÖVGÜ

Sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can'ın gösterdiği performans sonrasında sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

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EN FAZLA GOL ATAN OYUNCU

2019/20 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında Türk takımları adına en fazla gol atan oyuncu İrfan Can Kahveci oldu. Milli oyuncu, bu süreçte Fenerbahçe ile 7, Başakşehir ile 5 gole imza attı.