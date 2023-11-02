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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük

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#Fenerbahçe-Trabzonspor#Zorbay Küçük#Süper Lig
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 12:01

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

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Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 4 Kasım Cumartesi, 5 Kasım Pazar ve 6 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Fenerbahçe'nin, cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük oldu. Yarın, Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yla oynayacağı müsabakada Arda Kardeşler, pazar günkü Antalyaspor - Beşiktaş maçında da Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Süper Lig'de 11. hafta maçları ve hakemleri şu şekilde:

3 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan
16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

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6 Kasım Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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#Fenerbahçe-Trabzonspor#Zorbay Küçük#Süper Lig

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