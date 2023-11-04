Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Szymanski'yi izlemeye geliyorlar! Transfer...

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Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord’da şampiyonluk yaşarken, performansıyla da dikkat çekti. Birçok teklif alan 24 yaşındaki futbolcu, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Polonyalı yıldız, Sarı-Lacivertli forma altında adeta seviye atladı.

Talip sayısını artırdı

Szymanski, sezonun şu ana kadarki bölümünde 19 resmi maça çıktı, 9 gol ve 7 asistle müthiş bir performans sergiledi. Geçen sezonun tamamında Feyenoord formasıyla 10 kez ağları sarsan yıldız futbolcu, şimdiden bu rakamı yakalamaya çok yaklaştı. Sebastian Szymanski’nin istikrarlı bir şekilde formunu artırması ve müthiş gelişimi, talip sayısını artırdı.

En az 20 milyon Euro

Sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro'ya bonservisi alınan 24 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yerine transfer olmuştu. Arda sonrası 10 numara bölgesinin yeni kahramanı olan Polonyalı futbolcu kısa sürede herkesi mest etti. Yönetim de talipleri olan Szymanski'den en az yüzde 100 kâr edecek bir gelir bekliyor. Yani en kötü senaryoda dahi yaklaşık 20 milyon Euro...

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Daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae...

Özellikle Napoli, Polonyalı orta saha oyuncusunu adeta kıskaca aldı. Fenerbahçe’den daha önce Eljif Elmas ve Kim Min-Jae’yi transfer eden İtalyan devi, bu kez de Szymanski’ye imza attırmak istiyor.

Bu akşam izleyecekler

Fanatik'in haberine göre bir süredir Polonyalı futbolcuyu takip eden Napoli, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçına gözlemci gönderecek.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, MaviBeyazlılar’ın 24 yaşındaki futbolcuyu, vatandaşı Piotr Zielinski’nin yerine düşündüğü kaydedildi. Zielinski, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmadı ve ayrılma ihtimali yüksek. Napoli’nin, Fenerbahçe’nin Szymanski’yi ocak ayında göndermek istemeyeceğini bildiği ancak şimdiden yeni sezon için görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.