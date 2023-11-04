Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor'un düellosu! İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'nın 11'leri...

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Trendyol Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri bu akşam Kadıköy’de oynanacak. Sezona 10’da 10 yaparak giren Fenerbahçe, saat 19.00’da Ülker Stadı’nda Trabzonspor’u konuk edecek. Zirve yarışına direkt etki edecek karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ev sahibi Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Becao, Djiku, Serdar Aziz, Fred, King ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Özellikle savunmada önemli eksikleri bulunan sarı lacivertlilerde stoper mevkisinde Samet’in yanında Oosterwolde’nin oynaması bekleniyor. Sakatlığı geçen Emre Mor ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

TRABZON, AVCI İLE ÇIKTIĞI 2 MAÇTA 4 PUAN TOPLADI

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Alanya ve Karagümrük maçlarından 4 puan alan Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanındaki 26 yıllık galibiyet özlemine son vermek için sahaya çıkacak. Bordo mavililer, Kadıköy’de son galibiyetini 1997-98 sezonunun 3. haftasında 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skorla elde etmişti. Sonrasında oynanan 26 karşılaşmada sahadan 14 mağlubiyet ve 12 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 26 yıldır rakibini sahasında yenemedi. Haftaya 16 puanla 6. sırada giren Karadeniz ekibinde Hüseyin ve Orsic sakat, Fernandez de henüz hazır olmadığı için görev alamayacak.

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15- Kadıköy’de son galibiyetini 1997’de Yılmaz Vural ile alan Trabzon’da daha sonra göreve gelen 15 teknik adam, 3 puan elde edemedi.

100- F.Bahçe ile Trabzonspor ligdebugüne dek 100 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı lacivertliler 40-26 üstün durumda.