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Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor'un düellosu! İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'nın 11'leri...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Kadıköyde Fenerbahçe ile Trabzonsporun düellosu İsmail Kartal ve Abdullah Avcının 11leri...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 07:00

Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Lige 10’da 10’la giren ancak çok sayıda sakatı olan F.Bahçe’de, Becao, Djiku, Serdar Aziz, Fred, King ve Mert Hakan oynamayacak. Üç stoperi sakat olan sarı lacivertlilerde bu akşamki maçta defansın göbeğinde Samet-Oosterwolde ikilisinin görev yapması bekleniyor. Kadıköy’deki 26 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi hedefleyen Trabzon’da ise Hüseyin, Orsic ve Fernandez yok.

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Trendyol Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri bu akşam Kadıköy’de oynanacak. Sezona 10’da 10 yaparak giren Fenerbahçe, saat 19.00’da Ülker Stadı’nda Trabzonspor’u konuk edecek. Zirve yarışına direkt etki edecek karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ev sahibi Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Becao, Djiku, Serdar Aziz, Fred, King ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Özellikle savunmada önemli eksikleri bulunan sarı lacivertlilerde stoper mevkisinde Samet’in yanında Oosterwolde’nin oynaması bekleniyor. Sakatlığı geçen Emre Mor ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

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TRABZON, AVCI İLE ÇIKTIĞI 2 MAÇTA 4 PUAN TOPLADI

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Alanya ve Karagümrük maçlarından 4 puan alan Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanındaki 26 yıllık galibiyet özlemine son vermek için sahaya çıkacak. Bordo mavililer, Kadıköy’de son galibiyetini 1997-98 sezonunun 3. haftasında 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skorla elde etmişti. Sonrasında oynanan 26 karşılaşmada sahadan 14 mağlubiyet ve 12 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 26 yıldır rakibini sahasında yenemedi. Haftaya 16 puanla 6. sırada giren Karadeniz ekibinde Hüseyin ve Orsic sakat, Fernandez de henüz hazır olmadığı için görev alamayacak.

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15- Kadıköy’de son galibiyetini 1997’de Yılmaz Vural ile alan Trabzon’da daha sonra göreve gelen 15 teknik adam, 3 puan elde edemedi.

100- F.Bahçe ile Trabzonspor ligdebugüne dek 100 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı lacivertliler 40-26 üstün durumda.

Kadıköyde Fenerbahçe ile Trabzonsporun düellosu İsmail Kartal ve Abdullah Avcının 11leri...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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