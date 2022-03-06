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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-Jae'dan 60 metrelik depar

#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Trabzonspor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-Jaedan 60 metrelik depar

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Koreli savunmacı Kim Min-Jae performansıyla göz doldurdu.

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Kadıköy'de oynanan maçta uzun süre 10 kişi oynayan Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 25 maça çıkaran Fenerbahçe'de günün en başarılı isimlerinden biri de Kim Min-Jae oldu.

90+6'DA 60 METRELİK DEPAR

Özellikle maçın son anlarında birçok kritik pozisyonda müdahalede bulunarak golü önleyen Kim, 96. dakikada attığı deparla maçı bitiren hamleyi yaptı.

Son dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda topu uzaklaştıran Trabzonspor ani atağa çıktı.

MAÇI BİTİREN HAMLE

Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koşarak maçı bitiren hamleyi yaptı.

Kim'in bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulurken sarı lacivertli taraftarlardan büyük övgü aldı.

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*Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-Jaedan 60 metrelik depar

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-Jaedan 60 metrelik depar

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#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Trabzonspor

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