MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe - Trabzonspor maçında Erol Bulut'un en güvendiği 3 futbolcu
GeriFutbol Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Erol Bulut'un en güvendiği 3 futbolcu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.10.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Erol Bulut'un en güvendiği 3 futbolcu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Erol Bulut'un en güvendiği 3 futbolcu
Abone Olgoogle-news

Zorlu mücadele öncesi karşılaşmaya Fenerbahçe tarafından en çok etki etmesi beklenen oyuncuların başında yeni transferler Jose Sosa, Dimitrios Pelkas ve Mbawana Samatta geliyor.

Geçen sezon Bordo-Mavililer’in kaptanlığını yapan Sosa, bir başka eski Trabzonlu Novak gibi rakibi Fener’de en yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor.

Kanarya’da oyunun liderlik görevinin verileceği Sosa’nın hem performansı hem de maç içinde vereceği kararlar, sonuca da direkt etki yapacak. Diğer tarafta 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de oynayarak ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen Pelkas, bu mücadelede attığı golün moraliyle Trabzon’a karşı da sahada olacak.

PELKAS VE SAMATTA GOLE YAKIN

Pelkas’ın kanatlardaki etkinliği de rakip savunmayı zorlayabilir. Ev sahibinde gole en yakın oynayacak isim olan Samatta, Galatasaray karşısında sonradan oyuna girerken, 2-1 kazanılan Karagümrük karşısında 2 gol attı ama Göztepe sınavında sessiz kaldı. Tanzayalı oyuncu da bu akşam atacağı gol ya da gollerle galibiyette başrolü oynamak istiyor. (Fanatik)

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Erol Bulutun en güvendiği 3 futbolcu

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle