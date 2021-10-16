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Fenerbahçe, Trabzon’a Valencia ile uçacak

#Fenerbahçe#Enner Valencia#Trabzonspor
Fenerbahçe, Trabzon’a Valencia ile uçacak

Fenerbahçe için yılın en önemli maçlarından biri olarak görülen Trabzon deplasmanı için her şey hazır.

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Enner Valencia’nın İstanbul’a dönmesi ve kafileye dahil olmasıyla birlikte bugün 17.15’te Trabzon’a uçacak olan sarı lacivertlilerde tüm hesaplar ve planlar 3 puan için yapıldı.

Hafta boyunca Samandıra’da yoğun mesai harcayan teknik heyet, milli oyuncularım da takıma katılmasıyla birlikte 3 gündür taktik çalışıyor.

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Önceki gün göz kapağındaki dikişleri alınan Serdar aziz dün de takımdan ayrı çalışırken defans üçlüsünün Tisserand-Kim-Szalai olma ihtimali güçlendi.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Trabzonspor

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