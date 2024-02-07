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Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Ümraniyespora kiraladı

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#Transfer#Fenerbahçe#Ümraniyespor
Fenerbahçe, Tiago Çukuru Ümraniyespora kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 18:46

Fenerbahçe, 21 yaşındaki santrfor Tiago Çukurun 1inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

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Beveren’in kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fenerbahçe’ye geri dönen Tiago Çukur, 1inci Lig ekiplerinden Ümraniyespora kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar kiralık olarak Ümraniyespor forması giyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Tiago Çukur sezon sonuna kadar Ümraniyespor kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ümraniyespor

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