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GeriFutbol Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: "F.Bahçe’ye gezmeye değil şampiyon olmaya geldim"
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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: "F.Bahçe’ye gezmeye değil şampiyon olmaya geldim"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: "F.Bahçe’ye gezmeye değil şampiyon olmaya geldim"

Sarı lacivertlilerin Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira hedeflerini futbolculara bu sözlerle anlattı: “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve benim için burada olmak büyük bir zevk. Geçen dönemde şampiyon olamadık ama bu defa hep birlikte kulübe olan bağlılığımız ile bunu başarmak istiyoruz.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira 2. kez geldiği sarı lacivertli takımda şampiyonluk yaşamakta kararlı olduğunu söyledi. Topuk Yaylası kampında futbolcularıyla sohbet eden ve şampiyonluk hedefine yönelik bir konuşma yapan Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

iSTANBUL HARiKA AMA...

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve benim için burada olmak büyük bir zevk. Geçen dönemde şampiyon olamadık ama bu defa hep birlikte kulübe olan bağlılığımız ile bunu başarmak istiyoruz. Bu da lafla değil çalışarak olacak. İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim. Şampiyon olmaya geldim ve olacağım.

DiSiPLiNE HERKES UYMALI

Disiplin kurallarına herkesin uyması gerekli. Takım içi iletişim çok önemli ve problemleri karşılıklı konuşarak halletmemiz gerekli. Ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım. Hepiniz çok kaliteli ve ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası, yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız.”

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