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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Henüz bir şey kazanmadık'

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Henüz bir şey kazanmadık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 00:36

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Bugün kazanmak bizim için önemliydi. Her maç önemli ancak bu maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. İyi bir maç çıkardık. 2 gol attık ama 4-5 de olabilir. Çok fazla pozisyon ürettik. Savunmada da güvenli bir oyun sergiledik. Takımım şu an çok öz güvenli.

HENÜZ BİR ŞEY KAZANMADIK

Aslında biz Beşiktaş maçında da savunmada 4'lü oynamıştık. Elbette maç içerisinde değişiklikler oluyor. Top bizdeyken savunma 3'lü gibi görünüyor. Top rakipteyken 4'lü oluyoruz. İyi bir yoldayız ancak henüz hiçbir şey kazanmadık. Önümüzde uzun bir yol var. Ancak takımımın performansından mutluyum. Taraftarlarımız stattan mutlu ayrılıyorlar. Bu bizim görevimiz.

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ZAJC VE ARDA GÜLERİ'N DURUMU

Miha Zajc'ın bir sorunu yok. Tercihler benim tercihlerim. Hafta boyunca antrenmanda onların performanslarını görüyorum. Oyuncularımın antrenmanlarda göstermiş olduğu performanslar benim için çok önemli. Aslında Miha bugün oynayabilirdi. Onu oynatmak aklımda vardı ancak Arda'yı oyuna almaya karar verdim. Arda 17 yaşında ve taraftarlar onu izlerken heyecanlanıyor. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir.

BRUMA'YI BEN ÇAĞIRDIM AMA...

Önemli oyunculara sahibiz. Mesela Bruma'yı buraya ben çağırdım ama Avrupa Ligi kadrosuna yazamadık. Bazı kararlar vermek gerekiyor ve bu kararları veren de benim.

MERT HAKAN VE ARAO'NUN SAKATLIKLARI

Avrupa Ligi'nde çok fazla tecrübem var. 2 kez final oynadım. Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş maçında Gedson ile girdiği pozisyonun ardından sakatlık yaşadı. Minimum 3-4 haftalık bir sakatlık olduğu yönünde teşhis konuldu. Mert ile Arao bir süre takımla birlikte olmayacak.

BÜYÜK TAKIMLAR HEM AVRUPA'DA HEM LİGDE YARIŞIR

Güncel puan durumuna bakınca fikrim değişti. Dinamo Kiev, Rennes'e kaybetti ve şu anda 0 puanda. Kiev, dışarıda kaldı. Yarış Fenerbahçe, Rennes ve Larnaca arasında devam ediyor. 4 puan geride Larnaca ama Kıbrıs'ta zor bir atmosferde oynayacağız, buna hazırız. Larnaca'dan 3 gün sonra lig maçına çıkacağız. Umarım bu tempoda başka sakatlık yaşamayız. Başarılı ve büyük takım olmak istiyorsanız buna alışmanız gerekiyor. Büyük takımlar hem Avrupa'da hem liginde yarışır. Ben hoca olarak bunu istiyorum. Hedeflerimiz var. Başarının bazı sonuçları olabiliyor. Çoğu zaman bunu sakatlıkla ödüyorsunuz.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi

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