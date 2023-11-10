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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Halen grubun lideriyiz'

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Konferans Ligi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Halen grubun lideriyiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 01:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorest'e 2-0 mağlup olan ve Süper Lig ile birlikte üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Aslında maça iyi başladık, fena başlamadık. Oyunun başında 1-2 tane net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Sonra oyunda rakip takım dengeyi buldu ve 1 gol buldu. Devreyi bu şekilde kapattık. İkinci yarıya iyi başlayan ve toparlayan taraf bizdik. Top bizde olsa da, çok fazla pas yapsak da çok fazla gol pozisyonu üretemedik.

Gözden KaçmasınLudogorets 2-0 Fenerbahçe (Konferans Ligi maçı özeti)Ludogorets 2-0 Fenerbahçe (Konferans Ligi maçı özeti)Haberi görüntüle

HALEN GRUBUN LİDERİYİZ

Rakip de 1-0'ı korumak için iyi savunma yaptılar. Kontradan buldukları 2. golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Halen grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz.

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YUSUF AKÇİÇEK YORUMU

Yusuf sezon başından beri ara ara antrenmanlara geliyordu. Altyapıyla koordineli bir şekilde gidiyoruz. Hem altyapıdaki oyuncuları ne var ne yok taramak hem de a takıma bir oyuncu monte eder miyiz diye düşünüyorduk. Yusuf'u böyle zorlu bir maçta şans verdik. Ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik. Hataları olsa da 17 yaşında bir evladımız. Güzel bir performans sergiledi. Kendisini tebrik ederim.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Konferans Ligi

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