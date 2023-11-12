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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Galibiyeti hak ettik, burada kim böyle oynamış

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Adana Demirspor
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Galibiyeti hak ettik, burada kim böyle oynamış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 21:39

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçı değerlendirdi.

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İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Adana Demirspor takımı kendi seyircisi önünde tüm maçlarını kazandı. İlk kez puan kaybetti. Ne kadar etkili olduklarını biliyorduk. Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Baştan sona kontrol bizdeydi. Oyunu domine ettik. Özellikle ilk yarıda 4-5 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarıda yine aynı oyuna devam ettik. Rakibe hiç pozisyon vermedik, bir tane uzaktan şutları vardı. Pozisyon vermedik onun dışında. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettik ama golü bulamadık. Bu oyunun sonucunda aldığımız 1 puanla lider olarak milli araya gidiyoruz. Keşke birkaç gol atıp galibiyetle liderliği ele geçirseydik. Oynadığımız oyun, futbol beni çok mutlu etti. Oyuncularımın hepsini tebrik ettim.

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"SAKATLIKLARA SIĞINMAM"

Bugün oynayan oyuncular, sakat oyuncuları aratmadı. Sakatlıklara sığınan biri değilim. 'Çubuklu'yu giyen her oyuncu değerlidir. Tüm oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve çok çok iyi futbol oynadılar.

"BURADA KİM BÖYLE OYNAMIŞ"

Futbolda puan kaybı olabilir. Bugün 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu.

"YORULANLAR, SAKATLIK RİSKİ OLANLAR VARDI"

Maçın gidişatına göre yorulanlar, sakatlık riski olanlar vardı. Buna göre bir kurgu yapıp değişiklikleri gerçekleştirdik.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Adana Demirspor

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