Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Bize yakışmadı, özür diliyoruz

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İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Bize yakışmadı. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz. Bu maçtan sonra, önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız.

SORU ALMADI

Deneyimli teknik adam, basın toplantısını 'Soru almıyorum' diyerek noktaladı.