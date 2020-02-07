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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 11:30,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe tarihi açıkladı! Divan Kurulu...

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Fenerbahçe tarihi açıkladı! Divan Kurulu...

Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısının yarın karşılaştırılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.

Fenerbahçe tarihi açıkladı Divan Kurulu...

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