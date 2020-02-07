AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 11:30,
Fenerbahçe tarihi açıkladı! Divan Kurulu...
Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısının yarın karşılaştırılacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.
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