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Haber Giriş: 07.02.2020 - 21:24,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe taraftarından Kobe Bryant için özel pankart!

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Fenerbahçe taraftarından Kobe Bryant için özel pankart!

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Kobe Bryant anısına pankart açtı.

Spor Arena / Süleymen ARAT - Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 24. Hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde aralarında yönetici Burhan Karaçam’ın da bulunduğu tribünde Fenerbahçe taraftarı, Kobe Bryant için siyah pankart açtı. Ayrıca efsane basketbolcu için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe taraftarından Kobe Bryant için özel pankart

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Fenerbahçe taraftarından Kobe Bryant için özel pankart

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