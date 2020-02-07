Fenerbahçe taraftarından Kobe Bryant için özel pankart!

Spor Arena / Süleymen ARAT - Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 24. Hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde aralarında yönetici Burhan Karaçam’ın da bulunduğu tribünde Fenerbahçe taraftarı, Kobe Bryant için siyah pankart açtı. Ayrıca efsane basketbolcu için saygı duruşunda bulunuldu.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





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