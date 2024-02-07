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Fenerbahçe Serdar Dursun'la anlaştı, gözler Karagümrük'te!

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#Fenerbahçe#Karagümrük#Transfer Haberleri
Fenerbahçe Serdar Dursunla anlaştı, gözler Karagümrükte
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 09:49

Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe'de Türk forvet arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında Karagümrük'e gönderdiği Serdar Dursun pozisyon için en büyük aday... İşte detaylar...

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Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, yeni bir golcü takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, sezon başında Karagümrük'e gönderdiği Serdar Dursun'u geri getirmek için oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.

KARAGÜMRÜK YENİ TRANSFERİNİ BEKLİYOR

İstanbul ekibinin Serdar Dursun yerine yeni bir forvet transferi yapması beklenirken, Karagümrük'ün yeni bir transfer olana kadar Serdar Dursun'u takımdan göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Ayrıca Kırmızı-Siyahlılar'ın yeni golcüsünü de kısa süre içerisinde duyurması beklendiği ifade edildi. Bu transferin gerçekleşmesinin ardından Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 25 karşılaşmaya çıkan Serdar Dursun, bu maçlarda 6 gol kaydetti.

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#Fenerbahçe#Karagümrük#Transfer Haberleri

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