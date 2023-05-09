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Fenerbahçe şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta

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#Fenerbahçe#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol
Fenerbahçe şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 21:44

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i deplasmanda 3-2 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

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Misli.com Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, seride durumu 2-0 yaptı ve şampiyonluğa çok yaklaştı.

Seride 3 galibiyet alan takım, 2022-2023 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu olacak.

Serinin 3’üncü maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Simge (L), Elif, Saliha, Yaprak, Aybüke (L)

FENERBAHÇE OPET: Eda, Macris, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, De Souza, Gizem (L), Lazareva, Cansu, Buse, Meliha

SETLER: 18-25, 25-23,16-25, 25-17, 10-15

SÜRE: 119 dakika (26,29,23,23,18)

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#Fenerbahçe#Eczacıbaşı Dynavit#Voleybol

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