Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçına Sebastian Szymanski damgası! 59. dakikada tribünler yetmedi, takım arkadaşları bile tebrik etti...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmadan sarı-lacivertli ekip 4-0 galip ayrıldı. Mücadeleye Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Szymanski adeta damgasını vurdu.

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ve kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Sebastian Szymanski, 13 maçta 7 gol ve 4 asitlik performans göstererek 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

59. DAKİKADAKİ HAREKETİ ALKIŞ ALDI

Polonyalı yıldız aynı zamanda maçın büyük bölümünde sergilediği hırslı futboluyla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenesini kazandı.

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Yıldız futbolcu, 59. dakikada savunmasına da krtik bir yardımda bulundu. Szymanski kayarak müdahale yaparak Keny'nin net pozisyondan yararlanmasına da engel oldu ve tribünlerde destek gördü.