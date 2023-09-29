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Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçına Sebastian Szymanski damgası! 59. dakikada tribünler yetmedi, takım arkadaşları bile tebrik etti...

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#Sebastian Szymanski#Fenerbahçe#RAMS Başakşehir
Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçına Sebastian Szymanski damgası 59. dakikada tribünler yetmedi, takım arkadaşları bile tebrik etti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 08:49

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski attığı goller ve gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydeden yetenekli oyuncu, sezon Avrupa maçlarında 3 kez rakip fileleri sarstı ve şimdiden 7 gole ulaştı. Skorer kimliğiyle sezona damga vuran Szymanski, RAMS Başakşehir karşısında 59. dakikadaki defansif katkısıyla herkesin takdirini topladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmadan sarı-lacivertli ekip 4-0 galip ayrıldı. Mücadeleye Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Szymanski adeta damgasını vurdu.

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ve kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Sebastian Szymanski, 13 maçta 7 gol ve 4 asitlik performans göstererek 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

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Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçına Sebastian Szymanski damgası 59. dakikada tribünler yetmedi, takım arkadaşları bile tebrik etti...

59. DAKİKADAKİ HAREKETİ ALKIŞ ALDI

Polonyalı yıldız aynı zamanda maçın büyük bölümünde sergilediği hırslı futboluyla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenesini kazandı.

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Yıldız futbolcu, 59. dakikada savunmasına da krtik bir yardımda bulundu. Szymanski kayarak müdahale yaparak Keny'nin net pozisyondan yararlanmasına da engel oldu ve tribünlerde destek gördü.

 

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#Sebastian Szymanski#Fenerbahçe#RAMS Başakşehir

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