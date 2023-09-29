Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçında inanılmaz 30 dakika! İzleyenler bu kadarını tahmin etmedi...

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Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takımın gollerini 5. dakikada Alexander Djiku, 10. dakikada Leo Duarte (kendi kalesine), 20 ve 80. dakikalarda Sebastian Szymanski attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 18'e yükseltti ve liderlik koltuğunu 16 puanlı Galatasaray'dan geri aldı. Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

GALİBİYET SERİSİ 13 MAÇA YÜKSELDİ

Süper Lig'de lider konumda bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunda da lider olan Fenerbahçe, lig, Konferans Ligi elemeleri ve Konferans Ligi grubunda oynadığı 13 maçın hepsini kazandı.

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Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezonda çıktığı ilk 6 maçın hepsini kazandı: 1964/65, 2009/10, 2023/24

LİGİN EN İYİSİ FENERBAHÇE

Bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çeken (96), gol beklentisine giren (13.61 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (192) ve net gol pozisyonu yaratan (28) takım Fenerbahçe. Sarı lacivertli takım ayrıca RAMS Başakşehir ile rekabetindeki en farklı galibiyeti elde etti.

BAŞAKŞEHİR 2.5 YIL SONRA İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

RAMS Başakşehir, Mayıs 2021'den (vs Kayserispor) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı. İstanbul temsilcisi ayrıca bu sezon Süper Lig'de en az şut çektiği (1), gol beklentisine girdiği (0.01) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (1) ilk yarıyı Fenerbahçe karşısında oynadı.

DJIKU'NUN HASRETİ BİTTİ, SZYMANSKI DURMUYOR

Ağustos 2022'den (Strasbourg formasıyla) bu yana ilk lig golünü Başakşehir ağlarına gönderen Alexander Djiku, bu sezon Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.

Sezon başından itibaren her heçen gün performansını yükselten Sebastian Szymanski ise 13. maçında 7 gol, 4 asiste ulaştı.

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İLK YARIDA RAKİBİ SAHADAN SİLEN 30 DAKİKA

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de RAMS Başakşehir'i konuk ettiği mücadelenin ilk yarısının 30 dakikalık bir bölümünde dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. Sarı lacivertli takım, 3 ve 33. dakikalar arasında rakibini adeta sahadan sildi.

Dikkatli sarı lacivertli taraftarların sosyal medyada dikkat çektiği bölümde Fenerbahçe, rakibine kendi yarı sahasında hiç isabetli pas yaptırmadı. 3 ve 33. dakikalar arasında Fenerbahçe yarı alanında isabetli pas yapamayan Başakşehir, bu bölümde kalesinde 3 gol gördü.

RAKİP YARI ALANDA BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCU YOK

Karşılaşmanın ilk yarısındaki rakibini kendi yarı sahasına adeta hapseden Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'in topla çıkmasına izin vermedi. Öyle ki, konuk takımın ilk yarıdaki ortalama takım pozisyonunda rakip yarı alanda hiçbir futbolcusu bulunmuyor.

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OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ BU DAKİKADA GELDİ

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-0 mağlup ettiği Süper Lig'in erteleme maçında Çağdaş Atan erken hamleler yaptı. Fenerbahçe ilk 30 dakikayı 3-0 önde tamamlarken Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 31. dakikada iki değişiklik birden yaptı.

Keny ve Joao Figueiredo ve oyuna girdi. Krzysztof Piatek ile Dimitrios Pelkas çıktı. Piatek'in oyundan çıkarken bir hayli sinirli olduğu ve doğrudan soyunma odasına gittiği görüldü.

FIRAT AYDINUS: LIVAKOVIC'İ 35. DAKİKADA GÖRDÜK

Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin rakibini adeta boğduğu söz konusu sekansı bugünkü köşesine övgü dolu sözlerle taşıdı.

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Aydınus, Akabinde Başakşehir takımının hatası ile Szymanski’nin klasik gollerinden birini izledik. Çağdaş Atan daha kenardan direktiflerini verirken maç bir anda 3-0 oldu. Bu süreçte Başakşehir bırakın Fenerbahçe ceza sahasına girmeyi, rakip yarı alanı bile 1-2 defa geçebildi. Çağdaş Atan iki oyuncu birden değiştirerek bu gidişatı durdurmaya çalıştı. 33. dakikada Başakşehir ilk defa rakip ceza sahasına girmeye çalıştı, onda da başarısız oldu. Livakovic’i ancak 35. dakikada gördük!" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇA KUŞ SÜRÜSÜ GİBİ BAŞLADI"

Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Uğur Meleke ise yine aynı verileri doğrulayarak sarı lacivertli ekibin bu sezon maçın ilk bölümlerinde yaptığı baskıya dikkat çekti.

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Meleke, "Fenerbahçe'yse Nordsjaelland’a karşı ne yaptıysa, Alanyaspor’a karşı ne oynadıysa onu yansıttı Kadıköy’de sahaya. Maça kuş sürüsü gibi başladı, organize bir şekilde ön alanda baskıya gitti. 20 dakikada üç golle aldı ödülünü. Fenerbahçeliler bu sezon daha önce Zimbru’ya karşı 13’te 2-0 yapmışlardı skoru. Gaziantep 18’de yine iki gol görmüştü kalesinde. Maribor 17’de çözüldü. Nordsjaelland da yarım saatte iki farklı geriye düşmüştü. Fenerbahçe’nin kadro kalitesi zaten yüksek. Bir de yüksek şiddetli baskıyla başladıklarında erken sonuç alma ihtimalleri de artıyor. Hele de rakipleri dünkü Başakşehir gibi tatilden henüz dönemediyse..." dedi.