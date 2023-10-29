Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası tansiyon yükseldi! Pendiksporlu oyunculardan tepki

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0'la geçerken maç sonunda tartışma çıktı.
Karşılaşmanın ardından Pendiksporlu taraftarın gözaltına alınmasına öfkelenen futbolcular Halil Akbunar ve İbrahim Akdağ, görevli polislerle tartışma yaşadı.
Taraftarların gözaltına alınmasına tepki gösteren İbrahim Akdağ ve Halil Akbunar'ı teknik heyet ve idareciler sakinleştirdi.
İbrahim Akdağ ve Halil Akbunar'ın polislere "Neden gözaltına alıyorsunuz?" dediği duyuldu.