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Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası tansiyon yükseldi! Pendiksporlu oyunculardan tepki

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Pendikspor
Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası tansiyon yükseldi Pendiksporlu oyunculardan tepki
Gamze TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 21:46

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yendiği maçın ardından ev sahibi takımın futbolcularıyla emniyet güçleri arasında tartışma yaşandı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 5-0'la geçerken maç sonunda tartışma çıktı.

Karşılaşmanın ardından Pendiksporlu taraftarın gözaltına alınmasına öfkelenen futbolcular Halil Akbunar ve İbrahim Akdağ, görevli polislerle tartışma yaşadı.

Taraftarların gözaltına alınmasına tepki gösteren İbrahim Akdağ ve Halil Akbunar'ı teknik heyet ve idareciler sakinleştirdi. 

İbrahim Akdağ ve Halil Akbunar'ın polislere "Neden gözaltına alıyorsunuz?" dediği duyuldu.

Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası tansiyon yükseldi Pendiksporlu oyunculardan tepki

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Pendikspor

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