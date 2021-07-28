Fenerbahçe PEC Zwole hazırlık maçı, Sarı Lacivertlilerin sezon öncesi kadrosunun belirlenmesinde kritik bir önem arz edecek. Hazırlık maçlarında tüm oyunculara şans veren Vitor Pereira, PEX Zwole karşısında da kafasındaki kadroyu kurabilmek adına bir plan çizecek. Peki, Fenerbahçe PEC Zwole hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE PEC ZWOLE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hazırlık mücadelesi kapsamında Fenerbahçe, PEC Zwole'yi konuk edecek. 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe, 31 Temmuz’da Greuther Fürth ve 4 Ağustos’ta Dinamo Kiev ile oynayacağı hazırlık maçları ile sezon öncesi hazırlığını sürdürecek.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...