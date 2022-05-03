Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank final serisini eşitledi!

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Misli.com Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenen VakıfBank seride durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Opet ilk maçı evinde kazanmıştı, VakıfBank da evindeki maçı kazanarak seriyi eşitledi. Dev final serisinin üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

VakıfBank Spor Sarayındaki mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan VakıfBank, ilk set boyunca üstünlüğünü korudu ve rakibine 16 sayı vererek 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-19 alan Fenerbahçe Opet durumu 1-1e getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünü etkili oynayan sarı-siyahlılar 25-21lik skorla yeniden öne geçti. Son sete 4-0lık bir seri ile giren VakıfBank, ilerleyen bölümde rakibine yakalansa da set sonunu güçlü oynadı ve seti 25-20, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

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İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayında karşı karşıya gelecek. Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00de başlayacak.

Giovanni Guidetti: “İki müthiş takım arasında kıyasıya mücadeleler izliyoruz”



Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: “Her maç müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Dünyanın en iyi oyuncularından bazıları burada ve iki harika takım arasında kıyasıya mücadeleler izliyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Sıradaki maçımız da en az bugünkü kadar zorlu olacak” ifadelerini kullandı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin Korkut

FENERBAHÇE OPET: Mina Popovic 4, Melissa Vargas 23, Meliha İsmailoğlu 6, Eda Erdem Dündar 7, Naz Aydemir Akyol 2, Arina Fedorovtseva 17, Gizem Örge (L), Ana Cristina, Buse Ünal 1, Cansu Çetin 1

VAKIFBANK: Michelle Bartsch-Hackley 6, Kübra Akman 10, Cansu Özbay 1, Gabi 14, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 27, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 1

SETLER: 25-16, 19-25, 25-21, 25-20

SET SÜRELERİ: 100 dakika (22, 25, 25, 28)