Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı geçip finale yükseldi

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Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 etabında ikinci karşılaşmalar bugün oynandı. Günün ilk maçında Eczacıbaşı ile Türk Hava Yolları karşılaştı. İkinci maçta ise VakıfBank ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin ardından finale yükselen iki takım Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet oldu.



İlk maçta Türk Hava Yollarını 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçı ise 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20lik set skorlarıyla 3-1 kazanarak seride durumu 2-0a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.



ECZACIBAŞININ RAKİBİ FENERBAHÇE



Serinin ilk maçında VakıfBankı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, ikinci karşılaşmada 25-23, 25-17, 25-21 setlerin ardından 3-0 mağlup oldu ve mücadele altın sete gitti. Altın seti 15-11 kazanan sarı-lacivertliler finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.