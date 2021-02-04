MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriFenerbahçe Opet oyuncusu Eda Erdem Dündar, FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi
GeriVoleybol Fenerbahçe Opet oyuncusu Eda Erdem Dündar, FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet oyuncusu Eda Erdem Dündar, FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Opet oyuncusu Eda Erdem Dündar, FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi.

FIVB'nin internet sitesinden "Sahada, denizde ve hayatta hep dümenin başında" başlığıyla yapılan ve Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde de yer alan paylaşımda Eda Erdem Dündar'ın başarılarına yer verildi.

Milli oyuncunun 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra büyük bir sıçrama yaşadığı belirtildi.

Eda Erdem Dündar'ın sarı-lacivertli formayla yaşadığı Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu, milli takımda kazandığı Avrupa Şampiyonası ikincilik ve üçüncülük madalyalarının yanı sıra 2018'de Uluslar Ligi'nde en iyi orta oyuncu seçilmesine yer verildi.

Fenerbahçe Opet ve milli takımın kaptanlığını yapan oyuncunun, hem denize olan tutkusundan hem de Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü'ne verdiği destekten bahsedilerek sosyal yönü vurgulandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle