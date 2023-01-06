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Fenerbahçe Opet kaptanı Eda Erdem'e viral zatürre teşhisi! Hastaneye yatırıldı

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#Eda Erdem#Fenerbahçe#Fenerbahçe Opet
Fenerbahçe Opet kaptanı Eda Erdeme viral zatürre teşhisi Hastaneye yatırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 11:04

Fenerbahçe Opet kaptanı, milli voleybolcu Eda Erdem'e ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede viral zatürre teşhisi konuldu. Eda Erdem'in hastaneye yatışı yapılarak tedavisine başlandığı açıklandı.

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Fenerbahçe'den Eda Erdem'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanımız Eda Erdem Dündar, ateş ve öksürük şikayetiyle Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde muayene edilmiştir.

Sporcumuzda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edilmiştir. Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir.

Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

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#Eda Erdem#Fenerbahçe#Fenerbahçe Opet

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