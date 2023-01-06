Fenerbahçe Opet kaptanı Eda Erdem'e viral zatürre teşhisi! Hastaneye yatırıldı

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Fenerbahçe'den Eda Erdem'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanımız Eda Erdem Dündar, ateş ve öksürük şikayetiyle Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde muayene edilmiştir.

Sporcumuzda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edilmiştir. Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir.



Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.